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Medipol Başakşehir Adebayor'la yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yollarını ayırdığı Emmanuel Adebayor'a teşekkür mesajı yayımladı.

Medipol Başakşehir Adebayor'la yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen ve 2020 yılına kadar olan sözleşmesi feshedilen Togolu santrforu Emmanuel Adebayor'a, verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan teşekkür mesajında, "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Medipol Başakşehir'de 2,5 sezon geçiren 35 yaşındaki santrfor, 76 resmi maçta 28 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
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