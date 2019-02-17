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Medipol Başakşehir Antalya deplasmanında

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, yarın Antalyaspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir Antalya deplasmanında

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak. 

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.
Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor. 

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Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir #antalya
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