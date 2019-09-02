ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
ABD'de bilanço ağırlaşıyor
ABD'de bilanço ağırlaşıyor
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı

Turuncu-lacivertli kulüp, Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını duyurdu

Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı kiraladı

Medipol Başakşehir, Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli futbolcu Berkay Özcan'ı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sezon başında Stuttgart'tan Hamburg'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde üst yönetici Mustafa Eröğüt yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapan 21 yaşındaki oyuncu için sosyal medyadan video da yayınladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir #futbol #Berkay Özcan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.