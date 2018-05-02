Düzgün Genç tutuklandı
Düzgün Genç tutuklandı
ABD’de askeri kargo uçağı düştü
ABD’de askeri kargo uçağı düştü
Bakan Yılmaz'dan 'öğretmen alımı' açıklaması
Bakan Yılmaz'dan 'öğretmen alımı' açıklaması
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı

Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana çıkmadı

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana katılmadı.

Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 4 Mayıs Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana katılmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan Arda'nın, tedavisine devam edildiği ve bu sebeple antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Uzun süreli sakatlığı sona eren Stefano Napoleoni'nin ise antrenmana katıldığı bildirildi.


AA


Kaynak: AA
Etiketler; #Arda Turan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.