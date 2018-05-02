Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana katılmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 4 Mayıs Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de Arda Turan antrenmana katılmadı.



Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan Arda'nın, tedavisine devam edildiği ve bu sebeple antrenmanda yer almadığı belirtildi.



Uzun süreli sakatlığı sona eren Stefano Napoleoni'nin ise antrenmana katıldığı bildirildi.





AA