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Medipol Başakşehir'de ayrılık

Turuncu-lacivertli kulüp, savunma oyuncusu Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Medipol Başakşehir'de ayrılık

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem'e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Alparslan Erdem, yaşadığı sakatlıktan dolayı geçen sezon resmi maçlarda forma şansı bulamamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
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