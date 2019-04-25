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Medipol Başakşehir'de sakatlık raporu

Medipol Başakşehir'de bir süredir takımdan ayrı kalan savunma oyuncusu Epureanu İspanya'da ameliyat edildi, Arda Turan'ın sağ ayak yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Medipol Başakşehir'de sakatlık raporu

Medipol Başakşehir'de Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu sol dizinden ameliyat edilirken, Arda Turan'ın sağ ayak yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Epureanu ile ilgili, "Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu, Barcelona'da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır." denildi.

Arda Turan'ın sakatlık durumuyla ilgili açıklamada ise "Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan’ın tedavisine başlanmış olup ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
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