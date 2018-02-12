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Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Fenerbahçe maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandığı bildirildi.

Turuncu-lacivertli takımda diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı, top kapma ve pas çalışması ile tamamladığı belirtildi.

Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehirli futbolcular, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 14 Şubat Çarşamba günü devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #Medipol Başakşehir #futbol
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