banner1005
Bakanlıktan 'köprüde çalışma' açıklaması
Bakanlıktan 'köprüde çalışma' açıklaması
Putin ve Trump G20'de görüştü
Putin ve Trump G20'de görüştü
'Türk-Altay Kuramı' ilk ödülünü aldı
'Türk-Altay Kuramı' ilk ödülünü aldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir'de transfer

Medipol Başakşehir, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir'de transfer

Medipol Başakşehir, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de katıldığı törenle 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Furkan Soyalp'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Profesyonel kariyerine Bursaspor'da başlayan Furkan Soyalp, geride kalan sezonda Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.