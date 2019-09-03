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Medipol Başakşehir'den altyapıya takviye

Turuncu-lacivertli kulüp, genç futbolcu Alim Can Menteşe'yi kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir'den altyapıya takviye

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Göztepe forması giyen genç futbolcu Alim Can Menteşe'yi kadrosuna katttı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geleceğe yatırım yapılmaya devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Göztepe forması giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Alim Can Menteşe altyapımıza transfer edildi. Genç futbolcumuza ailemize hoş geldiniz diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
18 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Göztepe 21 Yaş Altı Takımı'nda 27 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #Medipol Başakşehir #futbol #Alim Can Menteşe
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