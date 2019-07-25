Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu
Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu
Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde
Altının ons fiyatı son 6 yılın zirvesinde
Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak
Hakan Atilla'nın temyiz duruşması ekimde yapılacak
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir'e Fransız forvet

Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Medipol Başakşehir'e Fransız forvet

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaşmaya varıldı. 

Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.