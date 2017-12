Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 yendi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk etti.

7. dakikada Antalyaspor öne geçti. Vainquer'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Deniz Kadah yerden altı pas önüne ortasını yaptı. Savunmanın müdahale edemediği topa Maicon gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

25. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Edin Visca, sağ taraftan ceza sahasına girdi ve kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Visca'nın sert şutunda top kaleciden döndü. Dönen topu kontrol eden Visca bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak savunmaya çarptı ve tehlikeli bölgenin dışına çıktı.

Aynı dakikada gelişen atakta Emre Belözoğlu, Antalyaspor ceza sahası önünde topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde uygun pozisyondaki Mehmet Batdal'a pasını attı. Mehmet'in sol çaprazdan sert şutunda, top kaleci Ferhat Kaplan'dan döndü. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

27. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Maicon sol kanatta topla buluştu. Maicon'un son çizgiye inmeden penaltı noktasına gönderdiği topa, El Kabir kayarak vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın kucağında kaldı.

38. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan bindiren Caicara, Edin Visca'nın pasıyla topla buluştu. Brezilyalı oyuncu ceza yayı üzerinde boş pozisyonda bekleyen Emre Belözoğlu'na pasını attı. Emre'nin plase vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kontrol etti.

40. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkarma şansını kullanamadı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Sakıb Aytaç, ceza sahası içine topu gönderdi, boş pozisyondaki Emre Güral'ın gelişine şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarı

47. dakikada Mossoro'nun pasıyla Antalyaspor ceza yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu köşeden çıkardı.

53. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Visca'nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde göğsüyle topu kontrol eden Epureanu'nun şutunda, savunmada Chico'ya çarpan top, ağlara gitti: 1-1.

64. dakikada orta sahada topu alan Mossoro hızla rakip kaleye doğru ilerledi. Brezilyalı oyuncu soldan bindiren Kerim Frei'e pasını verdi. Kerim, ceza yayına doğru hareketlenip, açısını düzelttikten sonra şutunu attı, top az farkla yandan auta çıktı.

65. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kerim Frei'ın ara pasıyla Visca, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Visca, ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top kaleci Ferhat Kaplan'dan geri döndü.

75. dakikada ev sahibi takımın atağında Mevlüt Erdinç, Visca'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluştu. Golcü oyuncu rakibinden kurtulup sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ferhat sektirdiği topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

81. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Caicara ile gelişen atakta Brezilyalı oyuncu ceza sahası içindeki İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan Can da bekletmeden ayak içiyle yaptığı vuruşla topu kaleci Ferhat'ın sağından ağlara gönderdi: 2-1.

82. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Edin Visca'nın ara pasıyla topla buluşan Mevlüt Erdinç sol taraftan ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-1.

85. dakikada turuncu-lacivertliler 4. gol fırsatını kullanamadı. Caicara sağ kanattan ceza sahasına girdi, pasını uygun pozisyondaki Napoleoni'ye verdi. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ferhat'tan döndü. Boşta kalan topu alan İrfan Can'ın sert şutunda da Ferhat topu köşeden çıkardı. Dönen topa bu kez Napoleoni vurdu, top üstten auta gitti.

90. dakikada Medipol Başakşehir 4. golünü buldu. Edin Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top, altı pas içindeki Epureanu'nun önünde kaldı. Epureanu, topu düzeltip yakın mesafeden çok sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

Mücadele Medipol Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.