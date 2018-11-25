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Medipol Başakşehir Göztepe deplasmanında

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanan derbi maçta Tottenham, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi.

Medipol Başakşehir Göztepe deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında lider Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 

Bornova Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligdeki ilk 12 maçında 27 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor.

İlk 12 hafta sonunda 6 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan Göztepe ise 18 puana sahip.

Kadroda 3 eksik

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu maçta da forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Mahmut Tekdemir de Göztepe müsabakasında takımındaki yerini alamayacak. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir #göztepe
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