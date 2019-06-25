banner1005
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri
Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir Gulbrandsen'i kadrosuna kattı

Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Gulbrandsen'i ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir Gulbrandsen'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Salzburg kulübünden Norveçli santrfor oyuncusu Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fredrik Gulbrandsen'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.