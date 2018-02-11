Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 31 maç sonra yenilgi yaşadı

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in ligde evindeki 31 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sezon ligde 4. mağlubiyetini yaşayan ve 43 puanda kalan turuncu-lacivertliler, iç sahada 31 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın 2 puan önünde maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla yaşayan Abdullah Avcı'nın ekibi, 701 gün sonra evindeki bir maçı kaybetti.



Beş maçlık yenilmezlik serisi de bitti

Medipol Başakşehir'in, Fenerbahçe mağlubiyetiyle ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi de bitti.

Ligde son yenilgisini 15. haftada Demir Grup Sivasspor'a karşı deplasmanda 1-0'lık sonuçla yaşayan turuncu-lacivertliler, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor'u mağlup etmiş, geçen hafta ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.



Arda yerini Bajic'e bıraktı

Medipol Başakşehir formasıyla ilk kez bir maça 11'de başlayan Arda Turan, ikinci yarıda yerini Riad Bajic'e bıraktı.

Abdullah Avcı, mücadelenin 74. dakikasında Arda'nın yerine Bajic'i oyuna sürdü. Arda'nın görev yaptığı sol kanada ise Stefano Napoleoni geçti.



Avcı'nın hamleleri sonucu değiştirmedi

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda savunmadan iki oyuncusunu çıkartarak hücuma takviye yaptı.

Avcı, 54. dakikada Aurelien Chedjou'nun yerine Napoleoni'yi, 81. dakikada da Caicara'nın yerine Kerim Frei'ı oyuna sürdü. Deneyimli teknik adamın bu hamleleri, mağlubiyeti engellemeye yetmedi.