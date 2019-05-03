Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.



Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Yeni 4 Eylül Stadında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Golsüz biten karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehirli futbolcular üzüntü yaşadı. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 0-0 sona erdi.



10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu iki hamlede kontrol etti.

13. dakikada Clichy'nin soldan ortasında ceza sahasındaki Visca'nın kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

15. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, topu kontrol etti.

20. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı, ön direkte bekleyen Emre Kılınç son anda kafayla kornere gönderdi.

31. dakikada Papp'ın sağdan ceza alanına ortasında Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

50. dakikada Elia'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu kontrol etti.

58. dakikada Visca ile verkaç yapan Robinho'nun ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

69. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Serdar Taşçı'nın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

71. dakikada İrfan Can Kahvceci'nin pasında ceza alanındaki Visca'nın yerden sert vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu son anda tokatladı. Savunma meşin yuvarlağı tehlike bölgeden uzaklaştırdı.

77. dakikada Emre Kılınç'ın soldan ceza alanına gönderdiği top, son olarak arka direkte bekleyen Rybalka'nın önünde kaldı. Müsait durumdaki bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Mahmut Tekdemir'den döndü.

Mücadele 0-0 sona erdi.

