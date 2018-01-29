Turuncu-lacivertli takımda Arda Turan ilk 11'de yer almadı

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de, Arda Turan karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna girerek ilk kez turuncu-lacivertli formayı giyen ve ilk golünü atan Arda, bu karşılaşmada da ilk 11'de şans bulamadı.



Riad Bajic ilk kez kadroda

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Riad Bajic, turuncu-lacivertli takımın maç kadrosunda ilk kez yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın, İtalya'nın Udinese ekibinden kiraladığı Bajic, Abdullah Avcı'dan forma şansı bekleyen isimler arasında bulundu.



Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, tribünlerde yer alan pankartlar ve Türk bayrakları ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Kale arkası tribünlerinde dev bir Türk bayrağı ve üzerinde "Tek Bayrak Tek Devlet", "Tek Vatan Tek Millet", "Her Türk Asker Doğar", "Dualarımız sizinle vatan size minnettar" ve "Destanlarımızı Masal mı Sandınız?" yazılı pankartlar yer aldı.

Karşılaşma öncesinde statta çalan marşlarla harekata katılan Mehmetçik'lere destek verildi.

İki takımın oyuncuları da "Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız" yazılı pankartı ile sahaya çıktı.







