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Medipol Başakşehir kupada avantajı tek golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir konuk ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir kupada avantajı tek golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

18. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Attamah'ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Napoleoni arka direkte tamamladı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
32. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sol taraftan gelişen atakta, Soner Aydoğdu çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Adebayor, tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde Adebayor, soldan gelen topu dışarı çıkardı. Soner Aydoğdu'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
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