Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor, sahasında Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor, sahasında Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.



12. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol taraftan Tom'un kullandığı kornerde ceza alanı içine gelen topa iyi yükselen Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



19. dakikada Medipol Başakşehir, karşılaşmada beraberliği yakaladı. Orta saha yakınlarında topu önünde bulan Jojic, bir süre ilerledikten sonra ceza sahası önünden yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1



25. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta Tom'dan aldığı pas sonrası Attamah'ı da geçip ceza sahasına giren Mirkan Aydın, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1



44. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Yasin Güreler'in ceza sahası içine gönderdiği topu sağ çaprazda bulunan Gökhan Karadeniz, kafayla Selim Ilgaz'a aktardı. Müsait durumda olan Selim Ilgaz'ın dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



66. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-1'e getirdi. Gelişen atakta sağdan ceza sahasına giren Mirkan Aydın, yaptığı vuruşla kaleci Volkan Babacan'ı bir kez daha mağlup etti.



Müsabakadan 4-1 galip ayrılan Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.