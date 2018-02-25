Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maça pilot montuyla çıktı
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maça pilot montuyla çıktı
Bu uyarıyla yola çıktılar: Camları kırmayın, yoksa...
Bu uyarıyla yola çıktılar: Camları kırmayın, yoksa...
"Sefer görevi emri çıktığında hep birlikte yola çıkacağız"
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Medipol Başakşehir liderlik için sahada

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Medipol Başakşehir liderlik için sahada

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak.

Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı. 

Clichy ve Caicara ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Gael Clichy ve Junior Caicara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 24. haftadaki Göztepe karşılaşmasında oynayamayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.