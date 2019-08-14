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Medipol Başakşehir lige döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olympiakos takımına elenen Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Medipol Başakşehir lige döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenen Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ile pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın geniş alan oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

Sakatlığı geçen Alexandru Epureanu'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Medipol Başakşehir
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