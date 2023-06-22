Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte TFF'nin yönetim listesinde yer alan isimler
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştiriliyor. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi de belli oldu. İşte listede yer alan o isimler...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu, Ankara'daki JW Marriott Hotel'de yapılıyor.
Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.
Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki 14 kişilik yönetim kurulu asil listesinde şu isimler bulunuyor:
• İbrahim Burkay
• Yusuf Günay
• Yalçın Orhan
• Alkın Kalkavan
• Hamit Altıntop
• Müslüm Özmen
• Volkan Can
• Ali Düşmez
• Erman Kalkandelen
• Ramazan Üçdan
• Ruşen Çetin
• Mustafa Eröğüt
• Şafak Müderrisgil
• Haluk Kalyoncu
Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# TFF # Mehmet Büyükekşi # son dakika