Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Demba Ba sadece futbolcu değil. İzmir onu tanıyınca kimin İzmir'e geldiği anlaşılacak." dedi.

Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta başından beri Demba Ba ile telefonla görüştüğünü ve dün kendisiyle anlaştıklarını belirtti.



Senegalli golcünün futbolcu kalitesinin ortada olduğunu dile getiren başkan Sepil, şöyle konuştu:



"Demba Ba kesinlikle Göztepe'ye gelmek istediğini söyledi. Türkiye'yi incelediğini, direkt olarak Göztepe'de oynamak istediğini söyledi. Öyle bir telefon konuşmasıyla başladı iş. Sonuçta dün anlaştık. Demba Ba bizim için önemli bir futbolcu. Bunun yanı sıra Demba Ba sadece futbolcu değil. İzmir onu tanıyınca kimin İzmir'e geldiği anlaşılacak. Demba Ba çok iyi bir insan, aynı zamanda çok iyi futbol bireyi. Bunu zamanla daha iyi göreceğiz. 14 yabancı oyuncumuz var. Transferi tamamlamak için yabancı kontenjanını açmamız gerekiyor. İnşallah hafta içinde halledeceğiz. Zaten transfer çarşamba akşamı bitecek. Onu da halledip Göztepe'ye, İzmir'e kazandıracağız.



Demba Ba

Göztepe'nin transferinde son aşamaya geldiği ve dünkü Kayserispor maçını tribünden takip eden Demba Ba, profesyonel futbol hayatına Fransa 4. Ligi ekibi Rouen'de başladıktan sonra Belçika'da Mouscron, Almanya'da Hoffenheim, İngiltere'de West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giydi.