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Mehmet Topal Başakşehir'le ilk idmanına çıktı

Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Mehmet Topal Başakşehir'le ilk idmanına çıktı

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir, 1 günlük iznin ardından üçüncü haftada Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başlayarak 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, geniş alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Çalışmaya yeni transfer Mehmet Topal da katıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift idmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #mehmet topal #Medipol Başakşehir
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