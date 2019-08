İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Mehmet Topal için düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt katıldı.



Gümüşdağ: Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan başkan Göksel Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal'ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Türk futbolunun en saygın futbolcularından biri olan ve taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Mehmet Topal'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Medipol Başakşehir takımının yeni transferi Mehmet Topal için kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, milli futbolcunun lakabına (Örümcek) gönderme yapılarak "Örümcek Adam" karakterinin bulunduğu film sahnesine yer verildi.

Öte yandan, Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla boşa çıkan 5 numaralı formayı Mehmet Topal giyecek.



Fenerbahçe'de 7 yılda 298 maç 24 gol

Fenerbahçe'de 7 sezon forma giyen 33 yaşındaki milli futbolcu, sarı-lacivertlilerde 298 resmi maçta görev yaptı.

Mehmet Topal, 206'sı Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı resmi müsabakalarda 24 kez gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez Fenerbahçe formasıyla mücadele etti.

Kariyerine o dönemki adıyla Malatya Belediyespor olan Yeni Malatyaspor'da başlayan Mehmet Topal, sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray ve İspanya'nın Valencia takımlarında forma giydi. Mehmet, 2012'den bu yana Fenerbahçe'de top koşturuyordu.



Mehmet Topal, Başakşehir'e transferini değerlendirdi

Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli kulübe transferinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu, Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün sosyal medya hesaplarında videolu açıklamaları yer alan Mehmet Topal, "Buraya geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Başakşehir'de geçen sene yarım kalan hikayemiz var. İnşallah bu sezon onu başarıp şampiyonluğa ulaşırız. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah burada büyük başarılar elde ederiz." diye konuştu.

Yaklaşık 1 aydır özel antrenörler eşliğinde çalıştığını anlatan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fizik olarak kendimi iyi durumda hissediyorum. Son 15-16 yılda böyle bir tatil yapamamıştım. Böyle bir süreç benim kaslarım, vücudum ve kafam için iyi oldu. Bedenimi dinlenmiş hissediyorum. Takımla antrenmanlara başladıktan sonra inşallah en kısa zamanda formumu yakalar ve takıma faydalı olurum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk ile Galatasaray'da birlikte forma giydiğinin hatırlatılması üzerine Mehmet Topal, şunları kaydetti:

"Okan hocam Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından biriydi. Bizi yurt dışında da temsil etti. Onunla oynama şerefine nail olmuş biriyim. Şimdi de hocalığımı yapacak. Bunlar karışık duygular. Okan hocam, teknik direktör olarak da kendisini geliştirdi. Sürekli performansını daha üste taşıyor. Takım olarak sezona kötü başladık ama bu, böyle gidecek anlamına gelmiyor. Okan hocam ile çalışmak benim için keyifli olacak. İnşallah birbirimize çok iyi şeyler katıp birlikte güzel başarılar yakalarız."



"Geçen sene şampiyonluğu kılpayı kaçırmış bir Başakşehir var"

Mehmet Topal, son 3 sezonda şampiyonluk yarışında olan yeni takımıyla bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.



Sezonun ilk 2 maçını kaybettiklerini hatırlatan deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene şampiyonluğu kılpayı kaçırmış bir Başakşehir var. Bu sene de yarışın içinde olacağımızı düşünüyorum. Sezona galibiyetle başlayamadık ama bu hataların telafisi olur. Önemli olan sezon sonuna doğru hata yapmamamız. Hocalarımız gerekli çalışmaları yapıyordur. Eksiklerimizi biliyorlardır. Bu eksiklerimizi en kısa sürede giderip şampiyonluk yarışında olduğumuzu taraftarlarımıza ve camiamıza göstermemiz gerekiyor."

Her zaman yüksek hedefler belirlediğini anlatan Mehmet Topal, "Öncelikli hedefimiz Türkiye şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ve finali zorlamak. Seviye atladıkça daha çok tecrübe kazanacağız. Hayatım boyunca hedeflerimi hep yüksek tuttum ve hayal kurmaktan vaz geçmedim. Hedeflerimiz kadar hayallerimizin de büyük olması gerekiyor. Geçen sene kaçan bir şampiyonluk var. Çok iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

A Milli Takım'da 81 kez forma giyen Mehmet Topal, hedefinin 100'ler kulübüne girmek olduğundan bahsederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Her Türk oyuncusu gibi o formayı taşımak benim için büyük bir onur ve şeref. Milli takım forması giymek ve kaptanlık yapabilmek benim en büyük hayallerim arasındaydı. Bunun onuru tarif edilemez bir duygu. 100. maça yaklaştık. Sağlığımız el verir, hocalarımız da görev verirse 100'ler kulübüne girmekten onur duyarım."