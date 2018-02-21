Kırıkkale'de doğalgaz patlaması
Kırıkkale'de doğalgaz patlaması
Saldırı haberleri sonrası ilk açıklama
Saldırı haberleri sonrası ilk açıklama
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti
Yardımcı doçentlik kaldırıldı
Yardımcı doçentlik kaldırıldı

Mehmetçiğe bir destek de Fenerbahçe'den

Türk futbolu, askerini yalnız bırakmıyor. Mehmetçiğe bir destek de Fenerbahçe'den... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü operasyona ilişkin "Hepimiz canıgönülden destekliyoruz. Bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur" dedi.

Mehmetçiğe bir destek de Fenerbahçe'den

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulunun açılışını yapmak üzere Hatay'a gitti.

Yıldırım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Anaokulun faaliyete girdiğini aktaran Aziz Yıldırım, "İnşallah 18 öğrenci mevcudiyeti 300'lere çıkar ve daha ileri yıllarda yeni okullar yapılarak engelli kardeşlerimizin, çocuklarımızın gelişimini sağlarız." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ziyaret sırasında TSK'nın Afrin'de yönelik operasyonuna ilişkin de konuştu.

Yıldırım, şehit yakınlarını da unutmadı. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Aziz Yıldırım'a hem Hatay'ı ziyaretinden hem de eğitim ve spor alanında yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Görüşme sonrası Aziz Yıldırım, Lütfü Savaş'a Fenerbahçe forması hediye etti. Savaş da Yıldırım'a kadın basketbol takımı ile Hatayspor forması hediye etti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #fenerbahçe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.