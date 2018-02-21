Türk futbolu, askerini yalnız bırakmıyor. Mehmetçiğe bir destek de Fenerbahçe'den... Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü operasyona ilişkin "Hepimiz canıgönülden destekliyoruz. Bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulunun açılışını yapmak üzere Hatay'a gitti.



Yıldırım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Anaokulun faaliyete girdiğini aktaran Aziz Yıldırım, "İnşallah 18 öğrenci mevcudiyeti 300'lere çıkar ve daha ileri yıllarda yeni okullar yapılarak engelli kardeşlerimizin, çocuklarımızın gelişimini sağlarız." diye konuştu.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı ziyaret sırasında TSK'nın Afrin'de yönelik operasyonuna ilişkin de konuştu.



Yıldırım, şehit yakınlarını da unutmadı.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Aziz Yıldırım'a hem Hatay'ı ziyaretinden hem de eğitim ve spor alanında yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.



Görüşme sonrası Aziz Yıldırım, Lütfü Savaş'a Fenerbahçe forması hediye etti. Savaş da Yıldırım'a kadın basketbol takımı ile Hatayspor forması hediye etti.





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