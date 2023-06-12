Melikgazi Kayseri Basketbol Ellenberg-Wiley ve Cuic'i renklerine bağladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda Bursa Uludağ Basketbol forması giyen 1,82 metre boyundaki Rumen oyuncu Claudia Monica Cuic, kısa forvet pozisyonunda oynuyor.

Macaristan'ın UNI Gyor ekibinden transfer edilen 30 yaşındaki ABD'li Ellenberg-Wiley de skorer oyun kurucu olarak yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'da görev yapacak.

Ellenberg-Wiley, daha önce Hatayspor forması da giymişti.