TFF Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah'ın 2 maçlık cezasını 1 müsabakaya indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle futbol disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası alan Mensah'ın cezasını oybirliği ile 1 maça indirdi.



Tahkim Kurulu, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin lira para cezasını ise onadığını duyurdu.



