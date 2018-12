Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Avrupa hedefini herkes dile getiriyor. Merdivenleri teker teker çıkmamız lazım. Bir anda 5 basamak çıkmamız zor." dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Avrupa hedefini herkes dile getiriyor. Tabii ki herkesin isteği ama bir yıl içerisinde nereden nereye geldiğimizi unutmamamız lazım. Merdivenleri teker teker çıkmamız lazım. Bir anda 5 basamak çıkmamız zor." dedi.



Erol Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'da 2013'te teknik direktör Özcan Kızıltan'ın yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, bu nedenle kente yabancı olmadığını söyledi.

Malatya'da ikinci dönemini geçirdiğini dile getiren Bulut, görev yaptığı yerlere uyum konusunda sıkıntı yaşamadığını ifade etti.

Bulut, içine kapanık birisi olmadığını aktararak, "İşimi yapıyorum ama halkın içinde olan birisiyim. İnsanlarla iç içe olunca onların sizi ne kadar sevdiklerini anlayabiliyorsunuz. Takımımızla, aldığımız sonuçlarla insanları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Bulut, dışarıda vatandaşlarla sürekli diyalog içerisinde olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Dışarıda 'hocam bu futbolcuyu oynatsaydınız daha iyi olurdu', 'böyle olsa daha iyi olurdu', 'bu sistemle çıksanız daha iyi olurdu' gibi diyaloglarla karşılaşıyorum. Herkes bir teknik direktörlük görevi üstleniyor doğal olarak. Karşılaşmalarda aldığımız sonuçlar negatif olduğunda bu diyalogları daha çok duyuyorum. Ama dışarıdan her şeyi insanlar farklı görüyor. Kolay bir iş yapmıyoruz. Burada 50 kişi var ve onlardan sorumlusunuz. Vatandaşlar sadece maçtan maça görüyor. Biz burada 7/24 futbolcularla beraberiz, kimin daha verimli olacağını, kimden daha çok verim alacağımızı analiz ediyoruz ve o şekilde sahaya sürüyoruz."



"Bir anda 5 basamak çıkmamız zor"

Her insan gibi hataları da olabileceğini dile getiren Erol Bulut, şunları kaydetti:

"Hatalarımız elbette oluyor, hatasız kul olmaz. Biz de hata yapıyoruz ama hatalarımızdan öğreneceğiz ve kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Dışarıda genellikle bahsettiğim oyuncu değiştirmeleri ve şu anki durumumuzdan dolayı Avrupa hedefini herkes dile getiriyor. Tabii ki herkesin isteği ama bir yıl içerisinde nereden nereye geldiğimizi unutmamamız lazım. Merdivenleri teker teker çıkmamız lazım. Bir anda 5 basamak çıkmamız zor."

Erol Bulut, oldukları yerde saymayacaklarını, ilerlemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "İlerlemek için de üzerine koymamız lazım. Üzerine koyarken de transferler, kaliteli futbolcu, tesis ve altyapı anlamında kendimizi geliştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Bulut, "Taraftarlardan stada gelmelerini rica ediyorum. Çünkü sadece bir Evkur Yeni Malatyaspor var. Ona da sahip çıksınlar ve stadı doldursunlar. Erzurum deplasmanında müthiş bir tablo ile karşılaştım, müthiş bir taraftar Erzurumspor'un arkasında. Bizde 4-5 bin taraftar var. Erzurum'da stat doluyorsa Malatya Stadı'nın her maç dolması lazım." şeklinde konuştu.