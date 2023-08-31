Mergim Berisha Hoffenheim'a transfer oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Mergim Berisha geçen sezon başında takımdan ayrılarak 4 milyon euroya Augsburg'a transfer olmuştu.Yeni sezonda ise tekrar Bundesliga ekiplerinden olan Hoffenheim'a transferi önceki transferi için ödenen bonservis bedelinin 3.5 katı olarak rekor kırdı.
Augsburg'un Temmuz ayı başında satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer ettiği Mergim Berisha, 3,5 katı bedelle Hoffenheim'a transfer oldu ve Attila Szalai ile aynı takımda buluştu.
MERGİM BERİSHA HOFFENHEİM'A TRANSFER OLDU
Fenerbahçe, 2021 yazında 5 milyon euro bonservis karşılığında Transfer ettiği Mergim Berisha, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Augsburg'un opsiyonu kullanmasıyla 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibine imza atmıştı.
Augsburg, 25 yaşındaki Berisha'yı 3,5 katı bedelle Hoffenheim'a sattı. Alman basını, transferin 14 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini belirtiyor.
Mergim Berisha, Hoffenheim'da Fenerbahçe'den takım arkadaşı Attila Szalai ile yeniden buluşmuş oldu.