Mergim Berisha Hoffenheim'a transfer oldu

Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen Mergim Berisha geçen sezon başında takımdan ayrılarak 4 milyon euroya Augsburg'a transfer olmuştu.Yeni sezonda ise tekrar Bundesliga ekiplerinden olan Hoffenheim'a transferi önceki transferi için ödenen bonservis bedelinin 3.5 katı olarak rekor kırdı.

Mergim Berisha Hoffenheim'a transfer oldu
Mergim Berisha Hoffenheim'a transfer oldu
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Augsburg'un Temmuz ayı başında satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer ettiği Mergim Berisha, 3,5 katı bedelle Hoffenheim'a transfer oldu ve Attila Szalai ile aynı takımda buluştu.

MERGİM BERİSHA HOFFENHEİM'A TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, 2021 yazında 5 milyon euro bonservis karşılığında Transfer ettiği Mergim Berisha, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Augsburg'un opsiyonu kullanmasıyla 4 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibine imza atmıştı.

Mergim Berisha Hoffenheim'a transfer oldu - Resim : 1

Augsburg, 25 yaşındaki Berisha'yı 3,5 katı bedelle Hoffenheim'a sattı. Alman basını, transferin 14 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini belirtiyor.

Mergim Berisha, Hoffenheim'da Fenerbahçe'den takım arkadaşı Attila Szalai ile yeniden buluşmuş oldu.

RAMS Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattıRAMS Başakşehir, Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattıSpor
# mergim berisha fenerbahçe # Hoffenheim
Çok Okunanlar
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Altın fiyatları düştü mü? 31 Ağustos günü altın fiyatları nasıl etkilendi?
Altın fiyatları düştü mü? 31 Ağustos günü altın fiyatları nasıl etkilendi?
Ferhan Şensoy ölüm yıl dönümünde anılıyor!
Ferhan Şensoy ölüm yıl dönümünde anılıyor!
Öne Çıkanlar İmamoğlu’na Tepki Gösteren Vatandaşı Korumalar Dövdü! Tramvay Seferleri Aksadı! - Ulusal Kanal İmamoğlu’na Tepki Gösteren Vatandaşı Korumalar Dövdü! Tramvay Seferleri Aksadı! - Ulusal Kanal İstifa eden memur geri dönebilir mi? Memuriyete geri dönüş ne zaman olabilir? 2023 Güncel İstifa eden memur geri dönebilir mi? Memuriyete geri dönüş ne zaman olabilir? 2023 Güncel