banner962
Cenk Tosun resmen Everton'da
Cenk Tosun resmen Everton'da
Skandal! Bu kadar da olmaz
Skandal! Bu kadar da olmaz
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Türkiye'den Almanya'ya öneri

“Merseyside“ derbisi Liverpool'un

Liverpool, Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Everton'ı 2-1 yendi

“Merseyside“ derbisi Liverpool'un

İngiltere Federasyon Kupası'nda Liverpool, sahasında Everton'ı 2-1 yenerek dördüncü tura çıktı.

Anfield Road Stadı'nda oynanan "Merseyside" derbisinde Liverpool, James Milner'ın 35. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Everton’ın 67. dakikada Gylfi Sigurdsson ile eşitliği sağladığı maçta Liverpool, yeni transferi Virgil van Dijk’in 84. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

Everton'ın 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı milli futbolcu Cenk Tosun, işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

Ev sahibi ekipte Brezilyalı forvet Philippe Coutinho ve Mısırlı golcü Muhammed Salah sakatlıkları nedeniyle derbide forma giymezken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ile 75 milyon sterline Liverpool'a transfer olan Hollandalı Virgil van Dijk ilk 11'de sahaya çıktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #liverpool #İngiltere Federasyon Kupası #futbol #everton #Emre Can #cenk tosun
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Manchester United 4. turda
Sonraki Haber
Washington Post'a göre ABD polisi geçen yıl 987 kişiyi öldürdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.