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Mersin'de anlamlı basketbol turnuvası

Mersin’de Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası üçüncü kez düzenleniyor. Turnuvaya katılan Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinin bazı oyuncuları, Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret etti.

Mersin'de anlamlı basketbol turnuvası

Mersin çok anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası üçüncü kez kentte düzenleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen turnuva için ekipler kente geldi. 3 yıl önce Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı. 

Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, turnuvada 6 takımın yer aldığını söyledi.

Oyunculardan Gülşah Gümüşay da turnuvada güzel ve rekabetin yüksek olduğu maçların yapılacağını söyledi.

Turnuva, bugün Edip Buran Spor Salonu'nda 13.30'daki açılış töreniyle başladı. İlk maç, Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynandı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Mersin #turnuva #özgecan aslan
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