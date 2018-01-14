Atıcılıkta, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası, son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Erdemli Atış Poligonu'ndaki şampiyonanın son gününde 10 metre tabanca ve tüfek yarışmaları yapıldı.



Kupada kategorilerinde ilk sırayı alanlar şunlar:

Büyük erkekler tabanca ferdi: Yusuf Dikeç (Mersin)

Büyük erkekler tabanca takım: Gaziantep Polis Gücü

Büyük kadınlar tabanca ferdi: Canan Türkoğlu (Yavuz İstanbul Yenidoğu Spor Kulübü)

Büyük kadınlar tabanca takım: Ankara GHSİM

Büyük erkekler tüfek ferdi: Ömer Akgün (Diyarbakır DİTAY) (250,8 puanla Türkiye rekoru)

Büyük erkekler tüfek takım: Diyarbakır DİTAY (1828,5 puanla Türkiye rekoru)

Büyük kadınlar tüfek ferdi: Dilara Çağlar (Çankırı)



Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman tarafından verildi.

Arman, yaptığı açıklamada, geçen yılı başarılarla tamamladıklarını belirterek, altyapıdan gelen sporcuların bu başarıya büyük katkı sağladığını söyledi.

Bu yıl da altyapıya yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Arman, "Altyapıda ne kadar güçlü olunursa uluslararası müsabakalarda da o derece başarıların devamının geleceğine inanıyorum." dedi.

Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda, Uluslararası Atıcılık Federasyonunun koyduğu yeni kuralları uyguladıklarının altını çizen Arman, sporcuların yeni sisteme çabuk uyum sağladığını sözlerine ekledi.