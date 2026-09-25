Mert Günok'a milli takımdan veda hediyesi: TFF Başkanı forma takdim etti

Milli takım kariyerine veda eden Fenerbahçeli kaleci Mert Günok, Fransa-Türkiye milli maçı öncesinde onurlandırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tecrübeli file bekçisine milli takım forması hediye etti.

TÖREN KOCAELİ STADYUMU'NDA GERÇEKLEŞTİ

Karşılaşma öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törende, milli takımdaki kariyerini sonlandıran Günok için özel bir an yaşandı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, üzerinde Günok'un isminin ve forma numarasının bulunduğu milli takım formasını kendisine takdim etti.