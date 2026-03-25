Mert Hakan Yandaş tahliye olacak mı? Mert Hakan Yandaş'ın duruşması ne zaman olacak?
Spor kamuoyunun yakından takip ettiği "futbolda bahis" soruşturmasında, Metehan Baltacı'nın serbest bırakılmasının ardından gözler tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş'a çevrildi. Mert Hakan Yandaş'ın duruşması ne zaman olacak?
Türkiye'de yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın yargılanma takvimi netleşti.
Aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan oyunculardan Metehan Baltacı, mahkemenin verdiği kararla serbest bırakıldı.
Baltacı'nın tahliyesi, kamuoyunda diğer tutuklu futbolcuların durumuna ve tahliye süreçlerine dair beklentileri artırdı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından tüm dikkatler soruşturmadaki bir diğer isim olan Mert Hakan Yandaş'a yöneldi.
3 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek duruşmada Yandaş, ilk kez hakim karşısına çıkarak iddialara karşı savunmasını yapacak.
Yandaş'ın tutukluluk halinin son bulup bulmayacağı, duruşma esnasında yapılacak adli değerlendirmelere bağlı olarak kesinlik kazanacak.