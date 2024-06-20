Mert Müldür Aydınlık'a konuştu! "Daha hırslı olacağız"

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e zaferle başladı. Gürcistan ile yaptıkları maçta 3-1'lik galibiyeti yakalayan Milli takım, grupta da birinciliği elde etti. Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle zaferi yakalayan Milli takım, aynı zamanda Arda Güler'in attığı golle de tarih yazdı. EURO 2024'ün en genç gol atan oyuncusu Arda Güler oldu. Gürcistan'ın tek golünü Georges Mikautadze kaydetti.

Gruptaki diğer maçta ise Portekiz ile Çekya, Leipzig Stadı'nda kozlarını paylaştı. Portekiz, Robin Hranac'ın kendi kalesine ve Francisco Conceiçao'nun attığı gollerle 2-1 galip geldi. Çekya'nın golünü Lukas Provod attı.

"SONUÇ GÜZEL BİR GALİBİYET"

Millilerin EURO 2024 maçlarındaki ilk golü kaydeden Mert Müldür, Aydınlık Gazetesi'nden Cenk Çınar ve Burak Özcan'a konuştu. İlk olarak Gürcistan maçını değerlendiren Müldür, "Çok iyi başladık maça. Golü bulduk. Sonrasında beraberlikten sonra bir konsantrasyon kaybı yaşadık. Sonra tekrar öne geçtik. Son dakikalarda yorgunluk yaşadık. Ama sonuç olarak güzel bir galibiyet aldık." dedi.

"SONUNA KADAR HAK ETTİK"

Son dakikalarda yaşanan pozisyonları değerlendiren Milli futbolcu, üçüncü golden sonra yaşanan sevinci değerlendirdi. Mert, "Hak ettiğini alabilmek bizi rahatlattı. Biz 90 dakika boyuncu çok iyi bir mücadele ettik. 3 puanı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. 2-2’ye gelseydi çok üzülürdük. 3-1’le birlikte çok rahatlattı." ifadelerini kullandı.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Mert, Signal İduna Park’taki Türk taraftarlarının desteğinin kendilerine büyük bir güç kattığını söyledi. Almanya’da düzenlenen turnuvada gurbetçi vatandaşlarımızın gösterdiği desteği yorumlayan milli oyuncumuz, "Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tribünde büyük bir coşku vardı. Maçı onların sayesinde 3-1 kazanabildik. Bu havada stadyumun tamamını doldurdular. Tribünlerde çoğunluk bizdeydi. Her pozisyonda onların desteğini çok güçlü hissettik. Hep birlikte böyle devam edip, daha güzel günler göreceğiz." diye konuştu.

"DAHA HIRSLI OLACAĞIZ"

EURO 2024’te gruptaki ikinci maçta 22 Haziran’da Portekiz’le oynayacağımız maçı değerlendiren Mert, daha hırslı olacaklarını belirtti. Ay-yıldızlı futbolcumuz şu ifadeleri kullandı: