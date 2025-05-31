Mertens Galatasaray'a veda etti: 3 sezonda 5 kupa, 136 maç, 25 gol

Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla kulüpteki kariyerini tamamladı. Süper Lig’deki 100. maçına çıkan 38 yaşındaki yıldız, bu anlamlı müsabakada sarı-kırmızılı formaya duygusal bir veda etti.

2022-2023 sezonunda İtalya’nın Napoli ekibinden transfer edilen Mertens, Galatasaray’da geçirdiği üç sezonda 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere toplamda 5 kupa kazandı.

Sarı-kırmızılı formayla toplamda 136 resmi karşılaşmaya çıkan Belçikalı oyuncu, bu maçlarda 25 gol kaydetti. Süper Lig’de 100 maçta 20, Türkiye Kupası’nda 1, Avrupa kupalarında ise toplam 4 golle fileleri havalandırdı. TFF Süper Kupa maçlarında ise gol sevinci yaşayamadı.

Saha içinde sergilediği liderliği ve oyun zekâsıyla taraftarların gönlünde taht kuran Mertens, Galatasaray’daki vedasıyla camiaya derin bir iz bıraktı. Teknik ekibin ve takım arkadaşlarının yanı sıra, tribünlerde de duygusal anlar yaşandı.

NAPOLİ'NİN EN GOLCÜ İSMİ

Galatasaray öncesinde 9 yıl boyunca formasını giydiği Napoli’de adeta bir efsaneye dönüşen Mertens, İtalyan ekibiyle çıktığı 397 maçta tam 148 gol attı. Bu performansıyla kulüp tarihinin en golcü ismi olmayı başardı.

Belçika Milli Takımı’nda da uzun yıllar forma giyen Mertens, 109 maçta sahaya çıkarken 21 gol attı. Eden Hazard, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi yıldızlarla aynı dönemde forma giyen Mertens, milli forma altında kupa sevinci yaşayamasa da "altın jenerasyon"un kilit isimlerinden biri oldu.