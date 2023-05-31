Merve Dinçel kimdir, sorusu son dakika haberinin ardından öne çıkan konulardan oldu. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, son olimpiyat şampiyonu rakibi Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

MERVE DİNÇEL KİMDİR?

Merve Dinçel 1 Ocak 1999 yılında dünyaya geldi. 24 yaşındaki sporcu 1,60 boyundadır. 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Milli tekvandocu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden Merve Dinçel finalde İspanyol Alma Perez Corrado'yu altın vuruşla yenerek altın madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Bulgaristan’dan Nikolet Kostova’yı 13-3, çeyrek finalde İngiltere’den Maddison Moore’u 37-17 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya’dan Adriana Cerezo Iglesias’ altın vuruşla yenen Merve Dinçel, finalde İsrail'den Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalya kazandı. Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 49 kg'da final müsabakasında İspanyol Adriana Cerezo'yu 7-1 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Sırp Vanja Stanković’i 16-3; yarı finalde ise Hırvat Bruna Duvančić’i 7-5 yenerek finale çıkmıştı.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Merve_Din%C3%A7el