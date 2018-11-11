İspanya ligi lideri Barcelona, Messi'nin sakatlıktan döndüğü Real Betis maçını 4-3 kaybederek bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) zirvesindeki Katalan ekibi Barcelona, sağ kolundaki çatlak nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Messi'nin formasına kavuştuğu maçta, Real Betis'i ağırladı.



Real Betis, Firpo'nun 20, Joaquin'in 34, Lo Celso'nun 71 ve Canales'in 83. dakikada attığı gollerle Nou Camp Stadı'ndan 4-3 galip ayrıldı.



Rakitic'in 82. dakikada kırmızı kart gördüğü Barcelona'nın golleri, 68 (penaltıdan) ve 90+2'nci dakikada Messi, 79. dakikada Vidal'den geldi.



Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Barcelona, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 16 puanla 12. sıraya yerleşti.



