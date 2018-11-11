İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) zirvesindeki Katalan ekibi Barcelona, sağ kolundaki çatlak nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Messi'nin formasına kavuştuğu maçta, Real Betis'i ağırladı.
Real Betis, Firpo'nun 20, Joaquin'in 34, Lo Celso'nun 71 ve Canales'in 83. dakikada attığı gollerle Nou Camp Stadı'ndan 4-3 galip ayrıldı.
Rakitic'in 82. dakikada kırmızı kart gördüğü Barcelona'nın golleri, 68 (penaltıdan) ve 90+2'nci dakikada Messi, 79. dakikada Vidal'den geldi.
Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Barcelona, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 16 puanla 12. sıraya yerleşti.
İspanya ligi lideri Barcelona, Messi'nin sakatlıktan döndüğü Real Betis maçını 4-3 kaybederek bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) zirvesindeki Katalan ekibi Barcelona, sağ kolundaki çatlak nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Messi'nin formasına kavuştuğu maçta, Real Betis'i ağırladı.