Messi ve Lewandowski aynı takımda mı buluşacak? İmzalar an meselesi!
MLS'te şampiyonluk unvanını korumak isteyen Inter Miami, futbol dünyasını sallayacak bir hamle için düğmeye bastı. Efsanevi kadroyu yenileme çalışmalarına hız veren David Beckham yönetimindeki ekip, Lionel Messi'nin hücum hattındaki yeni partnerini İspanya'da buldu.
ABD Ligi'nde (MLS) "Herons" lakabıyla bilinen ve 2026 yılında MLS Cup unvanını korumayı temel hedef olarak belirleyen Inter Miami, kadrosunu yıldızlarla güçlendirme stratejisini sürdürüyor.
Kulübün ortaklarından David Beckham’ın bizzat takip ettiği transfer piyasasında ibre, Barcelona’nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski’ye döndü.
Mevcut kadroda bulunan bir diğer efsanevi isim Luis Suarez’in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağına dair belirsizlik sürerken, Miami yönetimi Uruguaylı yıldızın yerini bir başka "ikonik 9 numara" ile doldurmanın hesaplarını yapıyor.
Barcelona forması giyen tecrübeli forvetin sözleşmesinin 2026 yazında sona erecek olması ve Ocak ayından itibaren Katalonya dışındaki kulüplerle görüşme hakkı kazanacak.
Güney Florida temsilcisi, Arjantinli süper star Lionel Messi ile 2028 yılına kadar sürecek üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini sağlama aldı. Ancak takımda yaprak dökümü de yaşandı. Futbol tarihinin en fazla kupa kazanan oyuncusu unvanını 47. zaferiyle perçinleyen Messi’nin yakın arkadaşları Sergio Busquets ve Jordi Alba, Vancouver Whitecaps’e karşı kazanılan ve kulüp tarihine geçen MLS Cup finali zaferiyle kariyerlerini noktaladı.
Bu vedaların ardından Inter Miami yönetimi, sekiz kez Ballon d’Or kazanan Messi'nin etrafını kaliteli isimlerle donatmak ve gelecek sezon üst üste şampiyonluk mücadelesi verebilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Kadrosunda Messi'nin yanı sıra bir diğer Dünya Kupası şampiyonu Rodrigo De Paul’u da bulunduran ekipte, doldurulmayı bekleyen bir “Designated Player” (Yıldız Oyuncu) kontenjanı mevcut.
MİAMİ'DE EV BAKMAYA BAŞLADILAR BİLE
Transfer dedikodularını alevlendiren en çarpıcı iddia ise Polonyalı gazeteci Marek Jozwiak’tan geldi. Jozwiak’a göre Inter Miami, Lewandowski transferi için sadece niyetli değil, aynı zamanda eyleme geçmiş durumda. Kulübün, yıldız golcü için şimdiden ev arayışına girdiği öne sürüldü. 37 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki yaz, muhtemelen bir Dünya Kupası daha oynadıktan sonra ABD’ye taşınma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.
Bu sezon Barcelona’daki hiyerarşide Ferran Torres’in gerisinde kalan ve geçen sezonki 42 gollük performansının ardından daha destekleyici bir role bürünen Lewandowski, buna rağmen 17 maçta 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Borussia Dortmund ve Bayern Münih geçmişiyle Avrupa futboluna damga vuran golcünün, hala başarıya aç olduğu ve fiziksel özellikleriyle savunmacılar için tehdit oluşturduğu biliniyor. Inter Miami ise bu yetenek setini Messi’nin dehasıyla birleştirmek istiyor.
SON SÖZÜ LEWANDOWSKI SÖYLEYECEK
Jozwiak’ın haberine göre Miami ekibi transfer için tüm kozlarını oynadı ve artık oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor. Avrupa’dan ayrılıp Amerika veya Suudi Arabistan’a gitme ihtimali sorulduğunda Lewandowski, daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:
“Barcelona’da mı yoksa başka bir yerde mi olurum bilmiyorum. Geleceğimle ilgili kararımı yakında vereceğim. Bu karar yalnızca sportif faktörlere değil, duygusal etkenlere de bağlı olacak.”