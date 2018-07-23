banner982
Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu
Tüketicinin ekonomiye güveni belli oldu
11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Hakkari'de terör saldırısı: 1 Şehit
Hakkari'de terör saldırısı: 1 Şehit
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Mesut Özil’in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman basınında geniş yer buldu. Almanya basınından bazı medya kuruluşları Mesut Özil’in milli takımı bırakmasını haklı bulurken, bazı kurumlar bu durumu eleştirdi.

Mesut Özil Almanya basınını ikiye böldü

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, veda haberini manşetten okuyucularına duyururken Özil’in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti. 

Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

Spigel‚ ‘Özil Alman Milli Takımı’nı bıraktı‘ başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil’de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti. 

Stern internet sitesi, Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.

Waz gazetesi ise ‘’Özil suskunluğunu bozdu’’ başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mesut özil #almanya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.