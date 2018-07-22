Mesut Özil, kendisine gösterilen ırkçı yaklaşımlar ve saygısız tepkiler yüzünden Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kendisine gösterilen ırkçı yaklaşımlar ve saygısız tepkiler nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.



Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada "Artık istenmeyen adam olduğumu hissediyorum ve milli takımda ilk maçıma çıktığım 2009'dan beri yaptıklarımın unutulduğunu düşünüyorum. Alman Futbol Federasyonu'nun ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Ama Alman Futbol Federasyonu'ndaki üst düzey yetkililerinin bana karşı tutumları, benim Türk kökenime saygı duymamaları ve beni bir politik propagandaya dönüştürmeleri, artık yeter dedirtti. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Çünkü takım arkadaşlarım için, teknik ekip için, Alman halkı için her zaman her şeyimi verdim." ifadelerine yer verdi.