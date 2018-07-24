Irkçı yaklaşımları nedeniyle Alman milli takımını bırakan ünlü futbolcu Mesut Özil dünyanın gündemine oturdu. Uzun süredir formasını giydiği Arsenal klübü, ünlü yazar Paulo Coelho gibi isimler Özil için destek mesajı yayınladı.

"Kazanınca Alman, kaybedince göçmensiniz" bu sözlerle Alman milli takımını bıraktığını açıklayan ünlü futbolcu Mesut Özil'e destek yağdı.



İngiltere ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği bu fotoğraf nedeniyle doğup büyüdüğü Almanya'da ırkçı eleştirilerin hedefi oldu Özil.



Özil'in Alman milli takımını bırakma kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a soruldu.



Erdoğan, Özil'in kararına saygı duyduklarını söyledi, eleştirilere tepki gösterdi.



Ayrımcılığı kabul etmediğini söyleyen furbolcuyu formasını giydiği İngiliz futbol klübü Arsenal yalnız bırakmadı.



Arsenal sosyal medya hesaplarından, "Bu kadar özel bir kulüp olmamızın nedeni çeşitliliğimiz. Birlikte, herkes için Arsenal" ifadeleri ile Mesut Özil'in fotoğrafları paylaşıldı.



Alman milli takımında birlikte mücadele ettiği takım arkadaşı Jarome Boateng, Mesut'a ilk destek veren isimlerden oldu. Hector Bellerin, Lukas Podolski, Kevin Campbell, Rio Ferdinand gibi futbolun dünyaca ünlü isimleri de Özil'e destek mesajları yayınladı.



Mesut Özil'e bir destek mesajı da dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho'dan geldi.



"Simyacı" gibi dünyaca tanınmış bir çok esere imza atan Coelho, Özil'in açıklamasına atıf yaptı. Ünlü yazar, "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim.' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın" ifadelerini paylaştı.



ulusal.com.tr

