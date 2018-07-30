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Mesut Özil'e destek için yürüdüler

Mesut Özil, Cenk Tosun ve İlkay Gündoğan ile çektirdiği fotoğrafları gündem yaratan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol tutkusunu bu defa Güney Afrika'da gösterdi ve burada da Türkiye'yi gurur ile temsil eden teknik direktör Muhsin Ertuğral ile görüşerek futbol sohbeti yaptı, teknik adam ile fotoğraf çektirdi.

Mesut Özil'e destek için yürüdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme yüzünde Alman basını tarafından ırkçı söylemlerle hedef alınan Mesut Özil'e destek büyüyor. 

Alman milli takımını bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil için Almanya'da yürüyüş düzenlendi. 

Başkent Berlin'deki yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. 

Türk ve Alman bayraklarının yan yana olduğu yürüyüşün sloganı ise "Ben Özil'im" oldu. 

ulusal.com.tr

Kaynak: DHA
Etiketler; #mesut özil #erdoğan
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