Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme yüzünde Alman basını tarafından ırkçı söylemlerle hedef alınan Mesut Özil'e destek büyüyor.
Alman milli takımını bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil için Almanya'da yürüyüş düzenlendi.
Başkent Berlin'deki yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.
Türk ve Alman bayraklarının yan yana olduğu yürüyüşün sloganı ise "Ben Özil'im" oldu.
ulusal.com.tr
Alman milli takımını bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil için Almanya'da yürüyüş düzenlendi.
Başkent Berlin'deki yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.
Türk ve Alman bayraklarının yan yana olduğu yürüyüşün sloganı ise "Ben Özil'im" oldu.
ulusal.com.tr