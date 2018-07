Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takım kariyerini sonlandırması, dünya medyasında geniş yer buldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması, başta Alman basını olmak üzere dünya medyasında geniş yer buldu.



Frankfurter Rundschau gazetesi, ''Özil, Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve medyayla hesaplaştı'' başlığını kullandığı haberinde, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa sahip çıktığına, DFB, medya ve sponsor olan Mercedes firmasını sert bir şekilde eleştirdiğine yer verdi.



Der Tagesspiegel gazetesi, manşetinden duyurduğu haberinde, milli takımı bırakan 29 yaşındaki oyuncunun saygısızlığı ve ırkçılığı hissettiği sürece oynamayacağını kaydettiği aktarıldı.



Spiegel online sitesinde yer alan haberde, "Özil, Almanya için oynamak istemiyor'' başlığı flaş haber olarak kullanıldı.

Haberde, tecrübeli futbolcunun Almanya Milli Takımı'nda oynamak istememesine gerekçe olarak kendisine yönelik ırkçılık ve saygısızlık yapılmasını gösterdiği belirtilerek, Mesut Özil'in özellikle DFB Başkanı Reinhard Grindel'i hedef aldığı ifade edildi.



Focus'ta yer alan haber yorumda ise Mesut Özil'in açıklamalarının ne kadar kırgın olduğunu gösterdiği belirtildi. Haberde, özellikle Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası baskıya maruz kaldığı dönemde DFB tarafından yalnız bırakıldığı hissine kapıldığına ve en önemlisinin ise okuduğu ortaokulda yapılması planlanan etkinliğin iptal edilmesinin kendisini derinden üzdüğüne dikkat çekildi.

Yorumda, ''DFB Başkanı Grindel görevde kalmak istiyorsa Mesut'un açıklamalarına bir argüman getirmeli.'' ifadesi kullanıldı.



Frankfurter Allgemeine Zeitung ise ''Özil artık Almanya için oynamayacak'' başlığını kullandı. Mesut Özil'in milli takımı bırakmasının iyi bir gelişme olmadığının vurgulandığı haberde, Alman futbolundaki krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunuldu.



Die Welt gazetesi, manşetinden verdiği haberinde, İngilizce ''Mesut'tan mesaj'' anlamına gelen ''Message from Mesut'' başlığını tercih etti. Haberde, Mesut'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası ilk kez açıklama yaptığı vurgulanarak, futbolcunun yaptığı suçlamaları okuyucularına aktardı.



Süddeutsche Zeitung'da yer alan haberde de ''Suskunluğun sonu'' başlığı kullanıldı. Haberde, Mesut'un Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası ilk kez suskunluğunu bozduğu ve tutumundan geri adım atmadığı, özür dilemediği aksine taarruza geçtiği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraf sonrası Mesut Özil'i hedef tahtasına oturtarak adeta linç kampanyası başlatan Bild gazetesi ise ''Özil'in istifa feryadı ve Almanya ile şaşkın hesaplaşması'' başlığını kullandı. Bild gazetesi, Mesut Özil'in yaptığı açıklamaları hazırladığı analiz haberle çürütmeye çalıştı.



Stern dergisinin internet sitesindeki haberde de ''Mesut Özil istifa etti: Bugün yaşadığımız Almanya için üzücü bir sembol'' ifadesi kullanıldı.



Mesut'un kararı İngiliz basınında da geniş yer buldu

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması, İngiliz basınında da geniş yer buldu.



The Guardian gazetesi "Mesut Özil, Alman Milli Takımı'nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesi ile bıraktı" başlığıyla verdiği haberde, yıldız futbolcunun "Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmenim" sözlerine yer verdi.

Mesut Özil'in kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mayıs ayında çektirdiği fotoğrafa yöneltilen haksız eleştirilerin de rolü olduğuna dikkati çeken gazete, futbolcunun "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmemin siyaset veya seçim ile ilgisi yoktu. Ailemin ülkesindeki en üst makama saygı gösterdim." şeklindeki mesajının altını çizdi.



Gazete, Mesut Özil'in Almanya Futbol Federasyonuna yönelttiği eleştirilere de yer verirken, tecrübeli futbolcunun 2009'dan bu yana Alman Milli Takımı'nda elde ettiği başarıların unutulmuş olmasıyla ilgili şikayetini okurlarıyla paylaştı.

The Independent da futbolcunun kararını "Mesut Özil uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurdu" ve "Özil, Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili sessizliğini bozdu" başlıkları ile verdi.

Gazete, Mesut Özil'in kararında Erdoğan ile fotoğrafına yönelik tepkilerin etkili olduğuna işaret ederek, futbolcunun "Maruz kaldığım muamele artık Alman milli formasını taşımama isteği doğurdu." değerlendirmesini okuyucularına aktardı.

Mesut Özil'in açık mektubundan da alıntılar yapan Independent, Arsenalli yıldız ile Erdoğan'ın görüşmelerinde futbol konuştukları bilgisini paylaştı.



Daily Mirror gazetesi de haberinde "Alman Milli Takımı'nı bırakan yıldızdan bomba sözler" başlığını kullandı.

Haberde "Özil, 2 bin 320 kelimelik dikkate değer bir bildiri yayımlayarak uluslararası futboldan emekli olduğunu doğruladı ve maruz kaldığı ırkçılığı ve saygısızlığı eleştirdi." ifadelerini öne çıkardı.

Gazete haberinde Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması ve 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansı ile ilgili tepkilere maruz kaldığını hatırlattı.



Daily Mail gazetesi ise haberine seçtiği başlıkta "Alman formasını taşımaktan gurur duyardım ama artık böyle hissetmiyorum." sözlerini kullandı.

Gazete, Mesut Özil'in Erdoğan ile buluşmasının ardından "günah keçisi" muamelesi görmekten şikayet ettiğini belirterek, futbolcunun ayrılık kararını sosyal medyadan duyurduğunu kaydetti.

"Özil, Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafından dolayı pişman değil" başlığını tercih Daily Telegraph gazetesi de haberinde futbolcunun "İki kalbim var, biri Türk, biri Alman" ifadelerine yer verdi.



The Times ise "Özil, Almanya kariyerini ırkçılık ve saygısızlık gerekçesiyle bitirdi" başlıklı haberinde, bu kararda, Erdoğan ile buluşmasına yönelik tepkilerin yanı sıra, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından Almanya Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un kendisine yönelik açıklamalarının da etkili olduğuna işaret etti.



İspanya basını

İspanya basını, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasını, 29 yaşındaki oyuncunun maruz kaldığı ırkçılığa dikkati çekerek haberleştirdi.



İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, gelişmeyi okuyucularına "Özil, milli takımı ırkçılık nedeniyle bıraktı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Mesut Özil'in sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Federasyondan gördüğüm muamele, Almanya formasını tekrar giymek istemememe neden oldu. Irkçılığa ve küçümsemeye maruz kaldığım sürece Almanya için oynamayacağım. Artık yeter. Irkçılık asla kabul edilmemelidir. "dediği belirtildi.



Tecrübeli futbolcunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle eleştirilere hedef olduğunu, sahaya çıktığında ıslıklandığını yazan gazete, "Özil, 2014'te Dünya Kupası'nı, 2010'da dünya üçüncülüğünü, 2010'da 21 yaş altı takımıyla Avrupa Kupası'nı Almanya bayrağı altında kazandı. 29 yaşında ise ırkçılığa maruz kalma duygusu, Almanya renklerini savunmaya devam etmekten daha ağır bastı." yorumunu yaptı.

Diğer bir spor gazetesi AS ise Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığına dikkati çekerek artık Almanya forması giymeyeceğini açıkladığını yazdı.



El Pais gazetesindeki haberde de Mesut Özil'in ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı aktarılarak, "Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını açıkladı. Oyuncu, kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği ve Alman basını ile taraftarlarının eleştirilerine neden olan fotoğrafın ardından gelen "ırkçı yorumlar" nedeniyle aldığını belirtti." denildi.