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Mete Gazoz altın madalya kazandı

Mete Gazoz klasik yay erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu. Milli okçu madalyayı, Bulgaristan'daki turnuvada Güney Koreli rakibini yenerek elde etti.

Mete Gazoz altın madalya kazandı

Mete Gazoz'dan tarihi bir başarı daha geldi. Bulgaristan'da sona eren Avrupa Grand Prix müsabakaları klasik yay erkeklerde Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen müsabakalarda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, finalde Moldovalı Dan Olaru'yu 6-0 yenerek birinciliği elde etti.

Mete Gazoz ve Gülnaz Büşranur Çoşkun’dan oluşan klasik yay karışık takımı ise finalde Rusya'ya 6-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Türkiye organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Mete Gazoz #okçuluk
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