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Mete Gazoz finale yükseldi

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinde finale yükseldi.

Mete Gazoz finale yükseldi

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda Mete Gazoz, klasik yay erkekler yarı finalinde İtalyan Amedeo Tonelli'yi 7-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Sıralama atışlarında gençler Avrupa rekoru kıran 19 yaşındaki Mete, finalde Moldovalı Dan Olaru ile eşleşti.

Makaralı yay kadınlarda yarışan milli sporcu Ayşe Bera Süzer ise yarı finalde Estonyalı Lisell Jaatma'ya 144-142 mağlup oldu. Milli sporcu, Hırvat Amanda Mlinaric ile bronz madalya mücadelesi verecek.

Milli okçular Mete Gazoz ve Ayşe Bera Süzer, madalya müsabakalarına 4 Ağustos Cumartesi günü çıkacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mete Gazoz
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