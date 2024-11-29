Mete Gazoz, gençlerle deneyimlerini paylaştı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen “8. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması” etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

“DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA BAŞARIYA GÖTÜRÜR”

Mete Gazoz, 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, okçuluğa olan tutkusunu ve bu alanda elde ettiği başarıları anlatırken, başarılı olmanın sırrının disiplinli bir çalışma olduğunu vurguladı. 8 yaşında ilk Türkiye şampiyonasına katıldığını belirten Gazoz, 13 yaşında milli takıma girdiğini ve 12 yıldır milli takımda görev aldığını ifade etti. Gazoz, anne ve babasının yanı sıra milli takım antrenörlerinin de büyük desteğini hissettiğini belirtti.

Gazoz, “Milli takımdaki antrenörlerim her zaman benimle oldular. Yılın 340 günü birlikteyiz. Hiçbir zaman benden şüphe etmediler. Onlar benim en büyük yardımcılarım ve en büyük destekçilerim oldu,” şeklinde konuşarak, anne ve babasının yanı sıra milli takım antrenörlerinin de büyük desteğini hissettiğini belirtti.

“OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNUN TARİFİ YOK”

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyayla büyük bir tarih yazan Mete Gazoz, bu zaferin kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi. “Olimpiyat şampiyonu olmak, bir sporcu için inanılmaz bir duygu. Orada yarışan her milli sporcu, sadece kendi adını değil, bir milleti ve ülkesini temsil ettiğini bilerek yarışıyor. Bu duygu, antrenmanlarda çektiğimiz zorlukları ve acıları unutturuyor,” dedi.

Gazoz, ayrıca tüm dünyaya Türklerin zaferini ilan etmenin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Tüm dünyanın karşısında Türklerin zafer kazanması muazzam bir şey,” ifadelerini kullandı.

“OKÇU OLMASAYDIM, ATICI YA DA ESKRİMCİ OLURDUM”

Okçuluk dışında da birçok spora ilgi duyduğunu belirten Gazoz, “Eğer okçu olmasaydım, ya Yusuf (Dikeç) ağabey gibi bir atıcı olurdum ya da eskrim yapardım,” diyerek sporun farklı dallarına olan ilgisini açıkladı. Bilgisayar oyunlarını en büyük hobisi olarak tanımlayan Gazoz, ayakkabı numarasının ise “45” olduğunu söyledi.

Etkinlikte konuşmalarını bitiren Mete Gazoz’a, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç günün anısına bir plaket takdim etti. Ayrıca Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da etkinliğe katılarak Gazoz’un başarılarını kutladı. Etkinlik, gençlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla oldukça verimli geçti.