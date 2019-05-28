Fenerbahçe'de 1989-1993 yılları arasında başkanlık yapan Metin Aşık hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.



​Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik. Fenerbahçe'mize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.



Açıklama şöyle;

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, vefat etti.Eski başkanlarımızdan, camiamızın değerli ismi Metin Aşık’ı kaybettik. Kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet; kulübümüzde yöneticilik görevinde bulunmuş oğlu Murat Aşık’a, Aşık ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.



Metin Aşık, 1989-1993 yılları arasında sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yapmıştı.

