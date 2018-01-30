"Transfer tahtası açılsa da sağlıklı transfer yapma imkanımız yok"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer tahtasının açılamayacağını, mevcut oyuncuların alacaklarının ödenmesi gerektiğini söyledi.



İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Grandmedical Manisaspor galibiyetinin takıma moral verdiğini belirtti.



Bundan sonra zorluk derecesi daha yüksek maçlar oynayacaklarını anlatan İpekoğlu, "Adana Demirspor maçı da ligde tutunmak adına bizim için önemli bir maç. Eğer oradan puan veya puanlarla dönersek ligde çok iyi bir ivme yakalamış olacağız. Özellikle alt taraftaki bölgeden uzaklaşacağız. İlk 6 hafta rakibimiz olan takımlar birbiriyle oynuyor. Onların puan kaybetmesi bizi yukarılara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.



Kulübün ekonomik olarak sıkıntısının devam ettiğine dikkat çeken İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Transfere ihtiyacımız var. Ama görülüyor ki transfer tahtası açılamayacak. Zaten bu saatten sonra transfer tahtası açılsa da sağlıklı transfer yapma imkanımız yok. Onun için mevcut takımla yolumuza devam edeceğiz. Ya transfer tahtasını açacağız ya da mevcut oyuncuların alacaklarını ödeyeceğiz. İkisinden birinin mutlaka yapılması lazım. Madem ki transfer tahtasını açamıyoruz, takımda hala parası ödenmeyen oyunculara Adana Demirspor maçı öncesinde para ödenmesi gerekir."

Samsunspor, 4 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.