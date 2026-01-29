MHK açıkladı! Galatasaray - Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlarken, maçları yönetecek hakemler de Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlendi. Kurulun yaptığı atamalara göre, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Kayserispor maçının hakem kadrosu netleşti.

MHK'nin görevlendirmesiyle, Pazar günü Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi Balıkesir Bölgesi Hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kritik randevuda Kayatepe’nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Ayberk Demirbaş saha kenarında görev alacak.

PAZAR AKŞAMI SAHAYA ÇIKACAKLAR

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin ilk düdüğü çalacağı mücadele saat 20.00’de başlayacak.